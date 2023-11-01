«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в матче FONBET Кубка России

«Спартак» дома проиграл «Краснодару» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:3.

У «быков» дубль оформил Александр Кокшаров. У красно-белых в первом тайме забивали Александр Соболев (с пенальти) и Наиль Умяров.

Во втором тайме Соболев заработал второй пенальти и реализовал его. Однако гол был отменен из-за двойного касания у форварда в момент исполнения одиннадцатиметрового. Главный арбитр матча Евгений Буланов принял решение после подсказки ВАР Павла Шадыханова.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча Кубка России.