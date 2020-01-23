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«Спартак» и ЦСКА сыграют в Кубке 4 марта

18:57
Олимп-Кубок России-2019/20.
Олимп-Кубок России-2019/20.
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Определены даты и время матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России. «Спартак» и ЦСКА встретятся 4 марта, начало — в 19.30 по московскому времени. Также 4 марта состоится игра «Ахмат» — «Зенит» (начало — в 18.00). Победители этих противостояний встретятся в полуфинале.

5 марта проведут свои матчи «Шинник»— «Урал» (начало — в 18.30) и «Химки» — «Торпедо» (начало — в 19.30).

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