«Спартак» и ЦСКА сыграют в Кубке 4 марта

Определены даты и время матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России. «Спартак» и ЦСКА встретятся 4 марта, начало — в 19.30 по московскому времени. Также 4 марта состоится игра «Ахмат» — «Зенит» (начало — в 18.00). Победители этих противостояний встретятся в полуфинале.

5 марта проведут свои матчи «Шинник»— «Урал» (начало — в 18.30) и «Химки» — «Торпедо» (начало — в 19.30).