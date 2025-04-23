«Спартак» — «Динамо»: дата и время начала матча Кубка России
«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России 29 апреля
«Спартак» сыграет с «Динамо» во 2-м этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
Третий сезон подряд турнир проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).
Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.
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