«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России 29 апреля

«Спартак» сыграет с «Динамо» во 2-м этапе полуфинала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 29 апреля. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Спартак» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Полуфинал Пути регионов. Этап 2.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Третий сезон подряд турнир проводится по схеме с двойным вылетом (действует только для представителей премьер-лиги).

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

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