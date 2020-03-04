Сегодня в Кубке супербитва — «Спартака» и ЦСКА. Сразу после игры приглашаем вас в наш live, где мы обсудим игру, судейство, болельщиков и все остальное, что будет происходить вокруг матча.

События игры в студии с нами обсудит бывший футболист, который успел поиграть и за красно-белых, и за красно-синих — Евгений Бушманов. Тренер «Спартака-2» (2013-2017) и молодежной сборной России (2017-2018), работал с Бакаевым, Ахметовым и Максименко, Соболевым, Рассказовым и Чаловым.