Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России
В Доме футбола прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ПФЛ. По ее итогам были определены хозяева матчей в двух парах:
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) примет «Олимп-Долгопрудный», «Коломна» — московскую «Родину».
С учетом разницы матчей дома и на выезде восемь пар, в которых определены хозяева и гости, уже известны:
«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала)
«Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) — «Динамо Ставрополь»
«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)
«Калуга» — «Салют» (Белгород)
«Волга» (Ульяновск) — «Камаз» (Набережные Челны)
«Зенит» (Иркутск) — «Новосибирск»
«Знамя» (Ногинск) — «Сокол» (Саратов)
«Звезда» (Пермь) — «Челябинск»
Игры 1/64 финала состоятся 2 сентября.
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