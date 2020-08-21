Состоялась жеребьевка 1/64 финала Кубка России

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России для клубов ПФЛ. По ее итогам были определены хозяева матчей в двух парах:

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) примет «Олимп-Долгопрудный», «Коломна» — московскую «Родину».

С учетом разницы матчей дома и на выезде восемь пар, в которых определены хозяева и гости, уже известны:

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — «Легион Динамо» (Махачкала)

«Кубань-Холдинг» (Краснодарский край) — «Динамо Ставрополь»

«Черноморец» (Новороссийск) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс)

«Калуга» — «Салют» (Белгород)

«Волга» (Ульяновск) — «Камаз» (Набережные Челны)

«Зенит» (Иркутск) — «Новосибирск»

«Знамя» (Ногинск) — «Сокол» (Саратов)

«Звезда» (Пермь) — «Челябинск»

Игры 1/64 финала состоятся 2 сентября.