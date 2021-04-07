«Сочи» — «Локомотив»: Смолов открыл счет в кубковом матче
19:44
Форвард «Локомотива» Федор Смолов забил гол в ворота «Сочи» на 44-й минуте матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.
31-летний российский футболист добежал до левого края штрафной сочинцев, убрал на замахе Ивана Миладиновича и пробил в дальний угол ворот соперника.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив»
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