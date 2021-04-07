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«Сочи» — «Локомотив»: Смолов открыл счет в кубковом матче

19:44
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов забил гол в ворота «Сочи» на 44-й минуте матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

31-летний российский футболист добежал до левого края штрафной сочинцев, убрал на замахе Ивана Миладиновича и пробил в дальний угол ворот соперника.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив»

Сочи — Локомотив

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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