Форвард «Локомотива» Федор Смолов забил гол в ворота «Сочи» на 44-й минуте матча четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

31-летний российский футболист добежал до левого края штрафной сочинцев, убрал на замахе Ивана Миладиновича и пробил в дальний угол ворот соперника.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Локомотив»