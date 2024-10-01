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Сегодня, 21:12

Смородская: «Меня вдохновляет игра этого «Локомотива»»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» победу команды над «Оренбургом» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

«Молодцы! Меня вдохновляет игра «Локомотива», они играют в умный и очень быстрый футбол с умными передачами. Персонально по сезону стоит выделить Батракова и Самошникова, Воробьева тоже запишем. Пиняев сегодня хорошо себя проявил — молодец! «Локомотиву» нужно бороться за оба трофея — Кубок и чемпионат, никогда не нужно ограничивать себя в возможностях», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» (15 очков) продолжает лидировать в группе B. Ранее железнодорожники обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. «Оренбург» (0) замыкает квартет.

В заключительном туре группового этапа «Локомотив» 23 октября на выезде сыграет против «Ростова». «Оренбург» в этот же день дома примет «Химки».

Даниил Нахлесткин

ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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