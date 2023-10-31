Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:00

Сметанин: «Динамо» обгонит «Краснодар» и выйдет в плей-офф Кубка со второго места»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового этапа FONBET Кубка России против «Пари НН».

«Хочется пожелать удачи нашему «Динамо». Понятно, что иногда что-то не получается, но в игре с «Пари НН» нужно побеждать и выходить в плей-офф Кубка со второго места, обогнав «Краснодар». Я был на последнем матче, когда играли с «Уралом», и могу сказать, что очень удачно сыграл Игорь Лещук. Благодаря ему сначала добыли ничью с «Локомотивом», а теперь отстояли победу с «Уралом». Надеюсь, что дальше он будет продолжать в том же духе», — сказал Сметанин «СЭ».

Бывший футболист бело-голубых также высказался о вратарской линии «Динамо».

«Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы Антон Шунин поскорее выздоровел и вернулся на поле. Он вроде должен как раз сыграть в Кубке, и там игры уже покажут. Личке теперь придется чуть-чуть помучаться, кого из вратарей ставить на оставшиеся матчи чемпионата в конце года», — добавил Сметанин.

Матч пройдет 2 ноября 2023 года на стадионе ВТБ Арена (Москва, Россия). Начало — в 20.45 по московскому времени.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
3
0
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Защитник «Спартака» Классен: «Нужно не сдаваться, работать и ждать шанса»
Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня
FONBET Кубок России: «Зенит» против «Крыльев», «Спартак» — «Краснодар». Расписание матчей 6-го тура групп РПЛ
«Зенит» против «Крыльев» и «Балтика» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка России
«Балтика» — «Ахмат»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
«Зенит» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России в прямом эфире
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Спартака» Классен: «Нужно не сдаваться, работать и ждать шанса»
Новости
RSS RSS
Все новости