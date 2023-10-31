Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:52

В «Спартаке» ожидают 10-12 тысяч зрителей на кубковом матче с «Краснодаром»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об ожидаемой посещаемости домашнего стадиона на матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Ожидаем 10-12 тысяч человек», — приводит Metaratings.ru слова Зеленова.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 1 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва). Начало — в 20.45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые возглавляют таблицу группы D, набрав 12 очков. «Быки» идут на третьей строчке с 8 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-spartake-ozhidayut-10-12-tysyach-zritelei-na-matche-s-krasnodarom-300727/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Оставьте в покое Шанаеву! Фигуристка, поранившая соперницу, — жертва нелепой случайности
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Лепехин считает, что в матче между «Зенитом» и «Крыльями Советов» будет много голов
Экс-игрок «Динамо» Терехин считает, что Тюкавин забьет «Пари НН»: «Почувствует уверенность»
«Динамо» анонсировало матч с «Пари НН» видеороликом пародией на фильм «Кошмар на улице Вязов»
Сметанин: «Динамо» обгонит «Краснодар» и выйдет в плей-офф Кубка со второго места»
Защитник «Спартака» Классен: «Нужно не сдаваться, работать и ждать шанса»
Группа «Зенита» в Кубке России: что решится сегодня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сметанин: «Динамо» обгонит «Краснодар» и выйдет в плей-офф Кубка со второго места»

«Динамо» анонсировало матч с «Пари НН» видеороликом пародией на фильм «Кошмар на улице Вязов»
Новости
RSS RSS
Все новости