В «Спартаке» ожидают 10-12 тысяч зрителей на кубковом матче с «Краснодаром»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об ожидаемой посещаемости домашнего стадиона на матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Ожидаем 10-12 тысяч человек», — приводит Metaratings.ru слова Зеленова.

Кубковый матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 1 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва). Начало — в 20.45 по московскому времени.

На данный момент красно-белые возглавляют таблицу группы D, набрав 12 очков. «Быки» идут на третьей строчке с 8 очками.