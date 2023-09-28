Гаджиев считает, что 2DROTS показывают уровень второй лиги

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил уровень медийной команды 2DROTS.

28 сентября 2Drots уступили «Химкам» (0:2) в четвертом раунде пути регионов FONBET Кубка России.

«Разница в игре между командами определённо есть, но она не настолько критична. Тем более «Химки» сейчас находятся в первых строках Первой лиги, а еще вчера вообще играли в РПЛ. Я думаю, что 2DROTS показывают уровень Второй лиги, команды которой достаточно часто обыгрывают соперников старше — такой уж у нас демократичный футбол», — цитирует Гаджиева RT.

В текущем розыгрыше Кубка России 2DROTS обыграли «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).