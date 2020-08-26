«СКА-Хабаровск» в серии пенальти обыграл «Факел» и вышел в 1/32 финала Кубка

«СКА-Хабаровск» в серии пенальти одержал победу над «Факелом» (0:0, 8:7 — по пен.) в матче 1/64 финала Кубка России. Встреча прошла в Хабаровске.

Бетсити — Кубок России

1/64 финала

«СКА-Хабаровск» — «Факел» — 0:0 . Пенальти — 8:7

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мануйлов, Эльмурзаев, Труфанов (Квеквескири, 84), Большаков, Грачев, Камилов (Батютин, 46), Горулев, Гаджимурадов (Кенесов, 46), Барков (Базелюк, 46), Максименко (Иванков, 65).

«Факел»: Кортнев, Смирнов, Дашаев, Соловьев, Коробов, Дроздов (Глущенков, 88), Мастерной, Калугин (Пухов, 46. Мазуров, 90), Седов (Акбашев, 56), Никитин, Григорьев.

Предупреждения: Труфанов, 13. Горулев, 37. Смирнов, 45. Соловьев, 53. Акбашев, 74.

Удаление: Смирнов, 90.

Судья: Петренко (Новосибирск).

26 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.