«СКА-Хабаровск» в серии пенальти обыграл «Факел» и вышел в 1/32 финала Кубка
«СКА-Хабаровск» в серии пенальти одержал победу над «Факелом» (0:0, 8:7 — по пен.) в матче 1/64 финала Кубка России. Встреча прошла в Хабаровске.
Бетсити — Кубок России
1/64 финала
«СКА-Хабаровск» — «Факел» — 0:0 . Пенальти — 8:7
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Мануйлов, Эльмурзаев, Труфанов (Квеквескири, 84), Большаков, Грачев, Камилов (Батютин, 46), Горулев, Гаджимурадов (Кенесов, 46), Барков (Базелюк, 46), Максименко (Иванков, 65).
«Факел»: Кортнев, Смирнов, Дашаев, Соловьев, Коробов, Дроздов (Глущенков, 88), Мастерной, Калугин (Пухов, 46. Мазуров, 90), Седов (Акбашев, 56), Никитин, Григорьев.
Предупреждения: Труфанов, 13. Горулев, 37. Смирнов, 45. Соловьев, 53. Акбашев, 74.
Удаление: Смирнов, 90.
Судья: Петренко (Новосибирск).
26 августа. Хабаровск. Стадион им. Ленина.