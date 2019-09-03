«СКА-Хабаровск» обыграл «Сахалин» в Кубке России

В матче 1/32 Олимп-Кубка России «СКА-Хабаровск» выиграл у «Сахалина» (2:0). В составе победителей отличились Патрик Круз и Магомед Эльмурзаев. Соперник хабаровского клуба по 1/16 финала станет известен позднее.

Олимп-Кубок России

1/32 финала

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 0:2 (0:1)

Голы: Патрик Круз, 14 — с пенальти (0:1). Эльмурзаев, 51 — с пенальти (0:2).

«Сахалин»: Счастливцев, Алахвердов, Коломыц, Дроздов (Катиновасов, 80), Щербаков, Духнов, Ерусланов, Матрахов, Шанин, Аксютенко (Фатихов, 69), Есиков (Иванов, 78).

«СКА-Хабаровск»: Соромытько, Шляков (Матвийчук, 46), Суслов, Эльмурзаев, Труфанов, Кацаев (Асани, 63), Малеев, Гаджимурадов (Камилов, 73), Оанча, Сато, Патрик Круз (Брагин, 46).

Предупреждения: Аксютенко, 17. Духнов, 37. Коломыц, 82.

Судья: Анопа (Благовещенск).

3 сентября. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».