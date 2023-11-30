Булыкин считает, что рождение ребенка окрылило Смолова в матче с «Зенитом» в Кубке России

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал победу бело-голубых в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».

«Рождение ребенка — это одно из главных событий в жизни любого футболиста, которое окрыляет и придает сил. Очень здорово, что Федор сумел забить гол и принес победу команде, но стоит также отметить и забегание его партнера Нгамале, который отдал ему голевой пас в той ситуации», — приводит слова Булыкина RT.

33-летний Смолов выступает за «Динамо» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 20 матчей, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.