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Сегодня, 13:33

Широков: «Почему бы «Акрону» не совершить еще одну сенсацию в игре со «Спартаком»?

Алина Савинова
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Генеральный директор «Сатурна» Роман Широков высказался о предстоящем полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» — «Спартак».

«Почему бы «Акрону» не совершить еще одну сенсацию в игре со «Спартаком»? Ранее тоже никто не верил, особенно в матче с «Динамо». Они уже прошли три московских клуба. Конечно, у «Спартака» выше шансы. Сказка, скорее всего, закончится. Но из того, что я видел ранее, «Акрон» точно даст бой», — приводит «Чемпионат» слова Широкова.

Матч между командами пройдет 19 апреля на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5073753-roman-shirokov-pochemu-by-akronu-ne-sovershit-eschyo-odnu-sensaciyu-v-igre-so-spartakom.html
Роман Широков
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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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