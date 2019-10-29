Шалимов сообщил, что у «Ахмата» будут изменения в составе в матче с «Лучом»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов — о матче с «Лучом» в 1/8 финала Олимп-Кубка России.

— Матч покажет, насколько нам удалось восстановиться. У нас будут изменения в составе, — цитирует Шалимова официальный сайт клуба. — Посмотрим. По сравнению с командами, которые играют в еврокубках, у нас нет навыков проведения матча в середине недели. Также этого навыка нет и у «Луча». Они тоже играли, как и мы, у них столько же времени на восстановление, как у нас, плюс перелет. Задача — правильно подготовиться к игре с «Лучом», одержать победу и пройти дальше. Следующая стадия Кубка страны уже весной, поэтому думать об этом сейчас нет смысла. Главное — победа в игре с «Лучом». У «Луча» недавно поменялся тренер. Они на выезде играли по схеме 5-2-3, а дома — 4-4-2. Скорее всего, с в матче с нами они используют схему 5-2-3. Но это мы узнаем на разминке. Можно отметить, что «Луч» пропускает мало голов с игры. В основном, в последних матчах они пропускали после стандартов. Это говорит о том, что в обороне они играют организованно. Нам нужно смотреть на себя, постараться сыграть правильно, пройти дальше и не уйти на 120 минут. У нас через два дня матч с «Динамо».

Матч «Ахмат» — «Луч» состоится 30 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.