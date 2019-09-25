Сергей Семак: «В Кубке нет команды, которая на одном классе выиграет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Енисеем» (2:1) в матче 1/16 финала Олим-Кубка России

— Это кубок, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ», — Здесь нет команды, которая приедет и на одном классе выиграет. Пропустили гол, «Енисей» оборонялся большими силами, создавать моменты непросто. Во втором тайме забили один, второй. Думаю, заслуженно выиграли.

Енисей — Зенит

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