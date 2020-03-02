Сергей Иванов будет судить «Спартак» и ЦСКА в Кубке России

Судья Сергей Иванов из Ростова-на-Дону назначен главным арбитром матча 1/4 финала Олимп — Кубка России между московскими «Спартаком» и ЦСКА, сообщает официальный сайт РФС. Дерби между красно-белыми и красно-синими пройдет в Москве в среду, 4 марта, на стадионе «Спартака» в Тушине.

Помогать Иванову будут лайнсмены из Москвы Дмитрий Чельцов и Валентин Мурашов, а резервным арбитром будет москвич Алексей Еськов. Ответственным за систему VAR арбитром назначен Евгений Турбин из Дмитрова, а его ассистент — Антон Аверьянов.

Также были назначены арбитры и на другие встречи этой стадии Кубка страны.

4 марта (среда)

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Николай Волошин (Смоленск); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); VAR — Сергей Карасев (Москва), AVAR — Игорь Демешко (Химки); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

«Шинник» — «Урал»: судья — Игорь Панин (Дмитров); ассистенты судьи — Александр Богданов (Верея), Денис Березнов (Москва); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Владимир Енютин (Москва).

5 марта (четверг)

«Химки» — «Торпедо»: судья — Евгений Кукуляк (Калуга); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Наиль Сейфетдинов (Казань); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Сергей Анохин (Москва).