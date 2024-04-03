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Сегодня, 18:59

Сергей Балахнин: «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился впечатлениями от матча второго этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Химки» — «Ростов» (0:0, пенальти — 6:7) в FONBET Кубке России.

«В составе «Ростова» вышли футболисты, которые получают мало игрового времени, — цитирует Балахнина «РБ Спорт». — Этот состав играл на уровне «Химок». Только когда вышли футболисты основы, сразу все изменилось. Потом игра пошла в одни ворота. В Пути регионов есть хорошие соперники. «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок».

Источник: РБ Спорт
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
Сергей Балахнин
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