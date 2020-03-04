Семак объяснил, почему Дзюба и Азмун не сыграют с «Ахматом»
17:57
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матча 1/4 финала Олимп — Кубка России против «Ахмата» объяснил, почему встречу пропустят нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба.
— Азмун тренировался без проблем, но в последний момент почувствовал некоторое недомогание, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Решили не рисковать. Со следующего матча он будет готов.
Это касается всех травмированных. Надеюсь, что Дзюба и Сердар смогут сыграть в следующем матче. У Артема пока болезненное состояние. Слабость. Это не дает ему принять участие в матче против «Ахмата».
Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи