«Сатурн» Олега Кононова обыграл «Сахалинец» в FONBET Кубке России

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«Сатурн» в гостях одержал победу над «Сахалинцем» в 1/16 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

На 48-й минуте подмосковный клуб вывел вперед Илья Предеус, а на 68-й минуте преимущество удвоил Тимур Мелекесцев, реализовавший пенальти.

В 1/8 финала «Сатурн» сыграет с победителем пары «Химик-Август» — «Зенит» Пенза.

С июля этого года «Сатурн» возглавляет экс-тренер «Спартака» Олег Кононов.

В параллельном матче «Челябинск» на своем поле обыграл омский «Иртыш» — 1:0. Единственный гол забил защитник хозяев Данила Козлов.

В концовке встречи гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Максим Полковниклов.

В следующей стадии турнира «Челябинск» сыграет с «Амкаром».