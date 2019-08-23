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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Руслан Нигматуллин нанес первый удар по мячу в матче КАМАЗа

10:56

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин нанес символический первый удар по мячу в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России КАМАЗ — «Нефтехимик» (2:0).

В клубе из Набережных Челнов Нигматуллин начал карьеру в 1992 году. Цвета КАМАЗа он защищал до 1994 года, после чего перешел в «Спартак».

«Имел честь совершить почетную миссию — символическое нанесение первого удара в матче футбольного клуба КАМАЗ. Приятно было сделать это для клуба, который меня воспитал», — написал Нигматуллин в Twitter.

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