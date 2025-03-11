«Ростов» — «Зенит»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Ростов» сыграет с «Зенитом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 12 марта. Игра состоится на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями встречи «Ростов» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

12 марта 2025, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео