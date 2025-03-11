«Краснодар» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Краснодар» сыграет с «Ахматом» в Кубке России 11 марта

«Краснодар» примет «Ахмат» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 11 марта. Игра пройдет на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

В первом этапе 1/4 финала Пути регионов краснодарский клуб в серии пенальти обыграл «Тюмень» — 3:3 (4:2). В четвертьфинале Пути РПЛ грозненская команда проиграла «Зениту» в выездной и домашней играх — 0:3, 1:2.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025 года.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

11 марта 2025, 20:00. Ozon Арена (Краснодар)

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео