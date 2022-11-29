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Спиридонов — о массовой драке в Кубке России: «Мне все равно, что там подает «Зенит» в ЭКС РФС»

Спиридонов отреагировал на обращение «Зенита» в ЭСК РФС
Константин Белов
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на обращение «Зенита» в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть неудаление Квинси Промеса в матче Кубка России.

«Что вы хотите от «Зенита». Ничего удивительного нет с их стороны. Промес могут дисквалифицировать? Мне все равно, что там подает «Зенит» в ЭКС РФС», — сказал Спиридонов «СЭ».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
0
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