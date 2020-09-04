Роман Павлюченко: «Начал играть в любительской лиге, а теперь ждем дома команду из РПЛ»

Бронзовый призер Чемпионата Европы, нападающий «Знамя» Роман Павлюченко в беседе с «СЭ» оценил результаты жеребьевки Кубка России.

В своей группе «Знамя» сыграет с «Ахматом» и «Шинником».

— Буду ли я играть с «Ахматом»? А для чего же мы тогда обыгрывали «Сокол»? Конечно, чтобы команда РПЛ приехала в Ногинск. Я знаю, как болельщики, руководство клуба и город ждали этого момента, — заявил он «СЭ». — Мне, конечно, хотелось, чтобы «Спартак» приехал! Для меня это было бы вообще хорошо. Но «Ахмат» — это тоже круто, интересно поиграть с командой из премьер-лиги.

Я думал, что уже не сыграю с командой премьер-лиги, а видите, как получилось! Начал играть в любительской лиге, а теперь ждем дома команду из РПЛ дома. Перезапускаю карьеру? Ха-ха, можно и так сказать.

Для меня хорошо. Я думал, что мои 190 мячей теперь закрыты, а тут Кубок продолжается. Дай бог, если забью «Ахмату» и «Шиннику». Конечно, это команды другого уровня, но вспомните, как ЦСКА проигрывал второму дивизиону. Все может произойти, у нас команда хорошая, боевая. Будет тяжело, мы здесь не фавориты, но будем биться. (Сергей Федоров)

«Спартак» сыграет с «Енисеем» и «Родиной». Состоялась жеребьевка группового турнира Кубка России