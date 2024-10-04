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Колыванов — о дебютном голе Жозе: «У нас любят похаять человека, если он сделал что-то симпатичное»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов оценил дебютный гол нападающего «Спартака» Виллиана Жозе в матче пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (3:2).

«Гол со штрафного от Жозе — мастерство. Никакого фарта. Он же мог пробить выше, вправо, попасть в кого-то из стенки. Фарт — это когда с прострела мяч попадает в колено, в спину и залетает в ворота. Он очень здорово пробил со стандарта. Не знаю, почему многие говорят о стенке, что она рассыпалась. Еще попасть надо так. У нас любят похаять человека, если он сделал что-то симпатичное. Мне кажется, ему еще нужно время на адаптацию. Понятно, что ждут большего от него», — приводит слова Колыванова Legalbet.

По итогам пяти туров пути РПЛ Кубка России «Спартак» с 12 баллами возглавляет таблицу группы А.

Источник: Legalbet
Виллиан Жозе
Игорь Колыванов
ФК Спартак (Москва)
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