«Родина» и «Спартак» проведут матч Кубка России на «Открытие Арене»

Матч группового этапа Кубка России между «Родиной» и «Спартаком» пройдет на «Открытие Арене», сообщает официальный сайт красно-белых. Для команды Доменико Тедеско эта игра будет гостевой.

По регламенту турнира, «Спартак» должен провести матч на выезде.

Встреча состоится 16 сентября, начало игры — в 19.00 (мск).

Напомним, третьим представителем данной группы является «Енисей».