«Родина» и «Спартак» проведут матч Кубка России на «Открытие Арене»
13:38
Матч группового этапа Кубка России между «Родиной» и «Спартаком» пройдет на «Открытие Арене», сообщает официальный сайт красно-белых. Для команды Доменико Тедеско эта игра будет гостевой.
По регламенту турнира, «Спартак» должен провести матч на выезде.
Встреча состоится 16 сентября, начало игры — в 19.00 (мск).
Напомним, третьим представителем данной группы является «Енисей».
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-08-kubkovyy_match_s_rodinoy_proydet_na_otkrytiye_arene/
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