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РФС презентовал новый фирменный стиль Кубка России

16:48
РФС представил новый фирменный стиль Кубка России.
РФС представил новый фирменный стиль Кубка России.

Российский футбольный союз во время жеребьевки элитного раунда Бетсити Кубка России представил новый фирменный стиль и логотип старейшего и самого масштабного футбольного турнира страны.

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В логотипе традиционная форма кубка получила дополнительные элементы, которые символизируют резонанс, исходящий от него. Новое графическое отображение трофея визуализирует эволюцию его формы. Тема резонанса, своеобразных «кругов по воде» стала основой для айдентики. В основе цветовой палитры — тона российского триколора, а в коммуникации, которая связана с матчами, будут использоваться и клубные цвета.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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