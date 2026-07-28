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28 июля, 11:30

Расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России по футболу

Опубликован расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Трофей Кубка России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

С 28 по 30 июля состоятся матчи 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр.

Расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России

28 июля (вторник)

15.00. «БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»

17.00. «Анжи» — «Нефтяник»

19.00. «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют» Белгород

20.00. 2DROTS — «Орел»

29 июля (среда)

17.00. «Ильпар» — «Металлург» Аша

17.30. «Московская застава-Кристалл» — «Красное Знамя»

18.00. «Кировец-Восхождение» — «Тосно»

20.00. «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза

30 июля (четверг)

12.30. «Анри» — «Динамо-Барнаул»

15.00. «Темп» — КДВ

20.00. «ФК 10» — «Космос»

Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

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