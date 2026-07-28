Расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России по футболу
Опубликован расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России
С 28 по 30 июля состоятся матчи 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России по футболу. «СЭ» публикует расписание игр.
Расписание матчей 1-го раунда пути регионов Кубка России
28 июля (вторник)
15.00. «БоМиК» — «Фанком Броук Бойз»
17.00. «Анжи» — «Нефтяник»
19.00. «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют» Белгород
20.00. 2DROTS — «Орел»
29 июля (среда)
17.00. «Ильпар» — «Металлург» Аша
17.30. «Московская застава-Кристалл» — «Красное Знамя»
18.00. «Кировец-Восхождение» — «Тосно»
20.00. «СКА-Ростов» — «Зенит» Пенза
30 июля (четверг)
12.30. «Анри» — «Динамо-Барнаул»
15.00. «Темп» — КДВ
20.00. «ФК 10» — «Космос»
Ключевые события встреч будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
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