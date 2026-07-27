Егоров рассудит матч 2Drots — «Орел» и другие назначения на игры первого раунда Пути регионов Кубка России

Стали известны судейские назначения на матчи 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона 2026/27.

Станислав Бращин обслужит матч «БоМиК» — «Фанком Броук Бойз». Максим Богданавичус возглавит судейскую бригаду на игре «Анжи» и «Нефтяника». Алексей Морозан — главный арбитр встречи «Кристалл-МЭЗТ» — «Салют Белгород». Владислав Егоров будет работать на матче 2Drots — «Орел». Все игры состоится 28 июля.

Владислав Демянчук будет работать на матче «Ильпар» — «Металлург» Аша. Андрей Мешков — главный арбитр встречи «Московская застава — Кристалл» — «Красное Знамя». Сергей Колесник будет работать на игре двух команд из Санкт-Петербурга — «СШ Кировец-Восхождение» и «Тосно». Петр Шилин рассудит «СКА Ростов» и пензенский «Зенит». Поединки состоятся 29 июля.

Главным арбитром матча «Анри» — «Динамо-Барнаул» назначен Макар Янчук. «Темп» и «КДВ» рассудит Михаил Яковлев. Поединок «ФК 10» и «Космоса» обслужит Олег Снегирев. Игры состоятся 30 июля.