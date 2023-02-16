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Сегодня, 14:17

Прудников не считает «Спартак» фаворитом Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников высказался о перспективах красно-белых в розыгрыше Кубка России.

«Не смотрел ни одной игры «Спартака» на сборах, потому что нет смысла смотреть сборы. Перспективы команды в Кубке? «Спартак» нельзя назвать явным фаворитом. Будет дерби с «Локомотивом», а любой клуб при всех проблемах и трагедиях может собраться. Мы же говорим о «Локомотиве», а не об «Оренбурге» и не о команде, которая только вышла и у нее не было практики в премьер-лиге. Допускаю ли, что «Локомотив» выбьет «Спартак» из Кубка? Естественно, у «Локомотива» хороший подбор игроков, сильная команда. Есть проблемы, но это не говорит, что они должны выйти и лечь 0:5. Можно ли назвать «Спартак» главным фаворитом Кубка? Мне нужно видеть или играть, чтобы это понимать. На заборе тоже написано, но это не значит, что это правда. Одну игру может выиграть любая команда, даже самая слабая», — приводит слова Прудникова Legalbet.

22 февраля «Спартак» проведет первый матч 1/4 финала Кубка России в гостях с «Локомотивом». Ответная игра запланирована на 27 февраля.

Источник: https://legalbet.ru/news/prudnikov-spartak-favorit-kubka-rossii-na-zabore-tozhe/
Александр Прудников
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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