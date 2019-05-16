Президент "Урала" не слышал оскорблений в адрес Мирзова

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал инцидент, который произошел вчера после ответного полуфинального матча Кубка России между екатеринбуржцами и "Арсеналом" (2:2).

После финального свистка нападающий уральцев Владимир Ильин обозвал "чуркой" полузащитника туляков Резиуана Мирзова. Этот факт отражен в протоколе встречи.

По итогам двухраундового противостояния "Урал" (первая игра – 1:0 в его пользу) вышел в финал.

– А что случилось? – переспросил Иванов.

– Ильин обозвал Мирзова.

– Вы это слышали? Я – нет, не знаю оскорбил ли наш игрок соперника. Если у меня была бы какая-то информация, сказал бы. Это футбол, ребята что-то не поделили и друг другу что-то наговорили. Не могу комментировать то, чего сам не слышал и не видел.

– Но в протоколе это занесено.

– Не читаю этот документ. Что там читать?

– "Арсенал" хочет обратиться в соответствующие органы.

– Это право туляков. Если у них есть какие-то факты, если считают, что кто-то кого-то оскорбил, пускай обращаются – и эти самые органы разберутся. Я, повторю, ничего не слышал. Как можно расслышать, если люди на поле повздорили и о чем-то поговорили? Не знаю, как и кто там станет что-то доказывать. Это эмоции могли какие-то быть.

– Собираетесь узнать точку зрения Ильина по этому поводу?

– Понимаете, в чем дело. Мы прилетели сегодня в пять утра, ребята отдали очень много сил, проведя почти целую встречу вдесятером. Сегодня у команды выходной день. Мне надо вызвать Ильина или что сделать? Люди отдыхают и никого трогать не будем. Работает только руководство клуба и тренерский штаб. Только журналистов что-то узнаю. Я поражен. (Арман Мкртчян)