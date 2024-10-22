Представитель Койта — о первом голе за ЦСКА: «Для Секу это было очень важно!»

Представитель и брат нападающего ЦСКА Секу Койта Мамаду Койта прокомментировал «СЭ» первый гол 24-летнего малийца за клуб.

«Очень рад, что Койта наконец забил первый гол за ЦСКА. Для него это было очень важно! Будем верить, что этот мяч придаст Секу уверенности, и он будет получать больше игрового времени», — сказал Койта «СЭ».

Койта забил гол на 34 минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ против «Ахмата».