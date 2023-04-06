Кривцов о победе над «Ростовом»: «Бить решающий пенальти волнительно, но приходится успокаивать эмоции»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:1, пенальти — 5:3) в первом этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Игра была равная. Мое мнение, легче играть в страте, чем входить в такую игру со скамейки запасных.

— Как получилось, что вы стали пятым в серии пенальти?

— Я должен был быть четвертым, но попросил поменяться. Просто хотелось быть пятым. Думал, куда пробить, смотрел на вратаря. Бить решающий удар волнительно, но приходится успокаивать свои эмоции.

«Краснодар» во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России сыграет с «Крыльями Советов». Проведение встреч запланировано с 18 по 20 апреля.