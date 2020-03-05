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Полицейские бдительно следят за фанатами ЦСКА в метро. Видео

00:23
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Болельщики ЦСКА на станции метро «Спартак» томятся в ожидании поезда после матча ОЛИМП-Кубка России против «Спартака» (2:3). Полицейские следят за порядком.

Напомним, что фанаты ЦСКА провели на гостевом секторе час после финального свистка.

Спартак — ЦСКА

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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