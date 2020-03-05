Полицейские бдительно следят за фанатами ЦСКА в метро. Видео
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Болельщики ЦСКА на станции метро «Спартак» томятся в ожидании поезда после матча ОЛИМП-Кубка России против «Спартака» (2:3). Полицейские следят за порядком.
Напомним, что фанаты ЦСКА провели на гостевом секторе час после финального свистка.
Полицейские на станции метро «Спартак» следят за порядком весьма бдительно. Болельщики ЦСКА провели на гостевом секторе час после матча, а теперь томятся в метро в ожидании поезда pic.twitter.com/oAe3oVKNWe— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 4, 2020
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