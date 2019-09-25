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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Погребняк забил 117-й гол в зачет «Клуба 100»

20:44

Нападающий «Урала» Павел Погребняк открыл счет в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России против «Черноморца». Для 35-летнего форварда это 117-й мяч в зачет «Клуба 100».

По данному показателю Погребняк отстает на два мяча от Егора Титова. Из действующих футболистов его опережают Ари (122) и Артем Дзюба (157). Лидирует Александр Кержаков (233).

48 мячей Погребняк провел в чемпионате России, 8 — в Кубке страны, 21 — в еврокубках, 8 — в сборной России, а 32 — в составе иностранных клубов.

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Материалы сюжета: 1/16 финала Кубка. Все матчи — 25 сентября




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