Подмосковный «Велес» приостановил продажу билетов на матч Кубка России против «Урала»
14:18
«Велес» на официальной странице «ВКонтакте» сообщил о приостановке продажи билетов на матч Кубка России против «Урала». Встреча пройдет в Домодедово 21 октября.
— Продажа билетов на матч временно приостановлена в связи с санитарными ограничениями, — говорится в сообщении. — Точная информация по возможности провести матч со зрителями появится в ближайшее время.
С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное