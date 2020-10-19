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Подмосковный «Велес» приостановил продажу билетов на матч Кубка России против «Урала»

14:18
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«Велес» на официальной странице «ВКонтакте» сообщил о приостановке продажи билетов на матч Кубка России против «Урала». Встреча пройдет в Домодедово 21 октября.

— Продажа билетов на матч временно приостановлена в связи с санитарными ограничениями, — говорится в сообщении. — Точная информация по возможности провести матч со зрителями появится в ближайшее время.

С 21 октября в Подмосковье вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. Тренировки и игры будут продолжены, но без участия зрителей. Также закрываются для посещения выставки и музеи.

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