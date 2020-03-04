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Петр Авен: «Ожидания от дерби оптимистичные»

19:05
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Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.30 (мск).

— Какие у вас ожидания от дерби?

— Оптимистичные.

— «Спартак» победит?

— Надеюсь, что да. (Елена Григорьевская)

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Олимп — Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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