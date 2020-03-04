Петр Авен: «Ожидания от дерби оптимистичные»

Болельщик «Спартака», банкир Петр Авен поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.30 (мск).

— Какие у вас ожидания от дерби?

— Оптимистичные.

— «Спартак» победит?

— Надеюсь, что да. (Елена Григорьевская)