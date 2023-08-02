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Сегодня, 21:00

«Пересвет», «Луки-Энергия» и «Динамо» Санкт-Петербург вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Определились три участника второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Пересвет» из Домодедово в гостях обыграл московский ФШМ (0:0, пенальти 3:2).

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 18:30. ()
ФШМ
0:0
Пересвет

«Динамо» из Санкт-Петербурга на своем поле одержало победу над местным «Кировец-Восхождение» — 1:0. Единственный гол на 40-й минуте забил Артем Гавриленко.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 19:00. Кировец (Санкт-Петербург)
Кировец-Восхождение
0:1
Динамо СПб

«Луки-Энергия» в гостях обыграли «Псков-747» — 3:2. Забитыми мячами за победителей отметились Данила Стребцов, Артем Егоров и Никита Шепет. За псковский клуб забили Всеволод Федоров и Антон Шишаев.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 19:00. СК 747 (Псков)
Псков-747
2:3
Луки-Энергия

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ФК Динамо (Санкт-Петербург)
ФК ФШМ
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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