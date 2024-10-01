«Пари НН» — ЦСКА: Пьянич начнет игру в запасе

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет в Нижнем Новгороде. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Новичок армейцев Миралем Пьянич впервые попал в заявку своей команды. Он начнет матч в запасе.

«Пари НН»: Лукьянов, Ведерников, Карич, Варганов, Шнапцев, Магкеев, Карапузов, Ермаков, Мухин, Калинский, Зе Турбо.

Запасные: Медведев, Трошечкин, Глейзер, Боселли. Калайда, Каккоев, Веснер Тичич, Чистяков, Лукиных, Царукян.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Виллиан Роша, Лукин, Мойзес, Агапов, Зделар, Бистрович, Глебов, Койта, Мусаев.

Запасные: Акинфеев, Боков, Дивеев, Келлвен, Круговой, Бандикян, Кисляк, Файзуллаев, Ушаков, Пьянич, Шуманский, Гуарирапа.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — ЦСКА.