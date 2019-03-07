Панюков - о своем будущем: "Пока в Екатеринбурге все складывается хорошо. Время покажет"

Нападающий "Урала" Андрей Панюков, права на которого принадлежат "Зениту", в интервью "СЭ" рассказал о своем будущем. По его словам, у него в Екатеринбурге все складывается хорошо.

– С кем из сине-бело-голубых поддерживаете связь?

– Плотно – ни с кем. Но в целом общаюсь с Далером Кузяевым, Мишей Кержаковым.

– Они не просили вас разорвать "Спартак"?

– Да тут и просить не надо. На красно-белых всегда настрой соответствующий. Дополнительной мотивации не требуется.

– "Урал" может выкупить ваш контракт у "Зенита" в конце сезона. Задумывались над таким поворотом карьеры?

– Пока в Екатеринбурге все складывается хорошо. Если Григорий Викторович (Иванов, президент клуба – Прим. "СЭ") сказал, что есть такая опция, выходит, ее рассматривает. И, значит, и я ее тоже. Время покажет. Если "Урал" и "Зенит" договорятся, то я – не против. На данный момент для моей карьеры будет лучше, если останусь здесь.

– Какую планку голов поставили перед собой на вторую часть чемпионата России?

– Чем больше, тем лучше. Нам непросто даются забитые мячи. Поэтому хотелось бы как минимум повторить результат первой части сезона. (4 – Прим. "СЭ").

– То есть 8 голов в РПЛ-2018/19 станет нормальным результатом?

– Да. А если больше – вообще замечательно. (Виталий Айрапетов)

Андрей Панюков: "Не против, если "Урал" договорится обо мне с "Зенитом"