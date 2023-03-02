Осинькин: «Формат Кубка России может быть жизнеспособен, если наши ведущие клубы не играют в еврокубках»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о нынешнем формате FONBET Кубка России.

«Думаю, такой формат может быть жизнеспособен только в ситуации, когда наши ведущие клубы не играют в еврокубках. Для команд, не играющих в еврокубках, такой вариант достаточно интересный. Понятно, что кто-то может не попасть в весеннюю часть или сыграть там только одну игру — таким командам будет не хватать практики. Мы в сезоне-2020/21 прошли всю дорогу от начала до финала и провели 7 матчей, а сейчас сыграли уже 8 и сыграем минимум еще 3. Это дополнительные 11 матчей. Календарь немного нагружается, но это приятно. Несомненно, будут иметь преимущество команды с более глубокой скамейкой, но тем интереснее турнир», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

В полуфинале верхней сетки FONBET Кубка России «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА. В предыдущем раунде самарская команда обыграла «Динамо» по сумме двух встреч.