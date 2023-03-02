Орещук — об игре «Динамо»: «Мне по душе больше «шварцевский» футбол»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал ничью московской команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов» (1:1).

«Очень порадовали «Крылья», которые показали хороший, качественный футбол. И расстроило «Динамо», у которого мы привыкли в прошлом году видеть атакующий футбол. Быстрый выход из обороны в атаку — то, что Шварц прививал. Может быть, мы просто привыкли к тому футболу. Да, он был чуть-чуть авантюрный, но он был классный, веселый, интересный. Сейчас более размеренный, академичный. Мне по душе больше «шварцевский» футбол — молодость, азарт, наглость. Сейчас пока этого нет. Надеюсь, скоро будет», — цитирует Metaratings.ru Орещука.

«Крылья Советов» по сумме двух матчей обыграли «Динамо» (3:2) и вышли в 1/2 финала Пути РПЛ, а московская команда сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.