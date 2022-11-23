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Сегодня, 15:59

«Оренбург» победил «Ростов» дома и вышел на первое место в своей группе Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Футболисты «Оренбурга».
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» обыграл «Ростов» на своем поле в матче пятого тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России — 4:2.

У хозяев забили Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Владимир Сычевой (с пенальти), еще один мяч записан на защитника гостей Виктора Мелехина как автогол. У «Ростова» голы на счету Хорена Байрамяна и Степана Мельникова.

Благодаря победе «Оренбург» вышел на первое место в группе C с 8 очками, «Ростов» идет на четвертой строчке с 6 очками, уступая «Ахмату» по дополнительным показателям. Второе место занимает «Динамо» с 7 очками. «Динамо» и «Ахмат» проведут между собой еще один матч 5-го тура сегодня, 23 ноября в 16.00 (мск).

В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).

Кубок России. Группа C
23 нояб, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
4:2
Ростов

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Германия 0
Япония 0
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Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

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Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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