«Оренбург» победил «Ростов» дома и вышел на первое место в своей группе Кубка России

«Оренбург» обыграл «Ростов» на своем поле в матче пятого тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России — 4:2.

У хозяев забили Брайан Мансилья, Габриэль Флорентин и Владимир Сычевой (с пенальти), еще один мяч записан на защитника гостей Виктора Мелехина как автогол. У «Ростова» голы на счету Хорена Байрамяна и Степана Мельникова.

Благодаря победе «Оренбург» вышел на первое место в группе C с 8 очками, «Ростов» идет на четвертой строчке с 6 очками, уступая «Ахмату» по дополнительным показателям. Второе место занимает «Динамо» с 7 очками. «Динамо» и «Ахмат» проведут между собой еще один матч 5-го тура сегодня, 23 ноября в 16.00 (мск).

В последнем, шестом туре групповой стадии Кубка России «Оренбург» сыграет на выезде против «Динамо», а «Ростов» примет дома «Ахмат». Обе встречи пройдут 27 ноября и начнутся в 14.00 (мск).