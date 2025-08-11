Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Судейство

11 августа, 13:24

Опейкина судит «Пари НН» и «Ростов», Фролов — «Динамо» и «Краснодар»: арбитры матчей 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Павел Лопатко

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал назначения арбитров на матчи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Матч московского «Динамо» и «Краснодара» рассудит Антон Фролов. Павел Шадыханов будет судить на матче «Акрон» ЦСКА, Сергей Чебан на игре «Зенита» и «Рубина».

Владислав Целовальников назначен на матч «Спартак» «Динамо» (Махачкала). Василий Казарцев рассудит игру «Оренбурга» и «Ахмата», Максим Перезва «Сочи» и «Крыльев Советов».

На игре «Локомотив» «Балтика» будет работать Иван Сараев, на матче «Пари НН» и «Ростова» Вера Опейкина.

12 августа (вторник)

«Акрон» ЦСКА: судья Павел Шадыханов. Помощники судьи Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья Кирилл Силантьев; ВАР Рафаэль Шафеев; АВАР Сергей Карасев; инспектор Сергей Лапочкин.

«Зенит» «Рубин»: судья Сергей Чебан. Помощники судьи Андрей Болотенков, Екатерина Курочкина; резервный судья Егор Егоров; ВАР Артур Федоров; АВАР Андрей Фисенко; инспектор Сергей Мацюра.

«Спартак» «Динамо» (Махачкала): судья Владислав Целовальников. Помощники судьи Дмитрий Ермаков, Ярослав Калиниченко; резервный судья Ранэль Зияков; ВАР Евгений Буланов; АВАР Павел Кукуян; инспектор Сергей Зуев.

13 августа (среда)

«Оренбург» «Ахмат»: судья Василий Казарцев. Помощники судьи Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья Олег Соколов; ВАР Анатолий Жабченко; АВАР Кирилл Левников; инспектор Виктор Кулагин.

«Сочи» «Крылья Советов»: судья Максим Перезва. Помощники судьи Варанцо Петросян, Михаил Шпильфогель; резервный судья Антон Анопа; ВАР Иван Абросимов; АВАР Ян Бобровский; инспектор Сергей Французов.

«Локомотив» «Балтика»: судья Иван Сараев. Помощники судьи Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья Михаил Черемных; ВАР Роман Галимов; АВАР Виталий Мешков; инспектор Вячеслав Харламов.

«Динамо» (Москва) «Краснодар»: судья Антон Фролов. Помощники судьи Дмитрий Мосякин, Хамид Талаев; резервный судья Александр Машлякевич; ВАР Павел Кукуян; АВАР Артем Чистяков; инспектор Александр Гончар.

14 августа (четверг)

«Пари НН» «Ростов»: судья Вера Опейкина. Помощники судьи Алексей Стипиди, Егор Болховитин; резервный судья Юрий Карпов; ВАР Евгений Кукуляк; АВАР Роман Сафьян; инспектор Эдуард Малый.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
Читайте также
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В «Ростелекоме» сообщили о сбое в работе интернета из-за аварии
В МВД предупредили о новом мошенничестве с фальшивыми выплатами ветеранам труда
Министр обороны Израиля исключил создание палестинского государства
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Zhenya Komarov

    Какая на Опейкина :nauseated_face:

    11.08.2025

    • «Зенит» — «Рубин»: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России

    «Спартак» — «Динамо» Махачкала: дата и время начала, где смотреть трансляцию матча Кубка России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости