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Сегодня, 20:35

Ондуа: «Думаю, у ЦСКА неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ и быть успешным в Кубке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Гаэль Ондуа отреагировал на победу московской команды в FONBET Кубке России.

«Рад за свой бывший клуб, за каждого игрока, за тренерский штаб. Связь активно поддерживаю с Федей Чаловым, причем не только с самим Федей, но и с его дружной семьей. Рад, что он забил в этой игре и помог команде завоевать Кубок. Вообще все молодцы: как молодые игроки, так и такие опытные, как Акинфеев. С Игорем я также в свое время тренировался. Это огромный профи! Его спасения в финале — лишь дополнительное об этом напоминание. Думаю, у клуба неплохие шансы, чтобы бороться за лидерство в РПЛ и быть успешным в Кубке», — приводит Metaratings.ru слова Ондуа.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

Источник: https://metaratings.ru/news/ondua-rad-za-cska-i-za-fedyu-chalova-u-kluba-neplokhie-shansy-chtoby-borotsya-za-liderstvo-v-rpl-258304/
Гаэль Ондуа
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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