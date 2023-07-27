«Спартак» анонсировал матч с «Краснодаром» постером фильма «Барби»

Пресс-служба «Спартака» анонсировала матч с «Краснодаром» в первом туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России постером фильма «Барби».

На афише изображена главная героиня фильма, роль которой исполняет голливудская актриса Марго Робби. Также в машине находится хавбек красно-белых Руслан Литвинов.

«Эта Барби едет на выездной матч «Спартака», — написано в сообщении клуба.

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).