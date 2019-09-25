1/16 финала Кубка: расписание и трансляции матчей

Клубы РПЛ стартуют в Кубке. Все матчи 1/16 финала — в один день, в среду, 25 сентября.

СКА-Хабаровск — Ахмат

25 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина. 12.00. Судья: Фролов (Москва).

Луч — Динамо

25 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо». 12.00. Судья: Анопа (Благовещенск).

Томь — Тамбов

25 сентября. Томск. Стадион «Труд». 15.00. Судьи: А.Матюнин (Москва).

Енисей — Зенит

25 сентября. Красноярск. Стадион «Центральный». 15.30. Судья: Волошин (Смоленск).

Алания — ЦСКА

25 сентября. Владикавказ. Стадион «Спартак». 18.00. Судья: Панин (Дмитров).

Чайка — Уфа

25 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 18.00. Судья: К.Левников (Санкт-Петербург).

КАМАЗ — Спартак

25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 18.30. Судья: Турбин (Дмитров).

Мордовия — Ростов

25 сентября. Саранск. Стадион «Старт». 18.30. Судья: Амелин (Тула).

Шинник — Сочи

25 сентября. Ярославль. Стадион «Шинник». 18.30. Судья: Шадыханов (Москва).

Чертаново — Оренбург

25 сентября. Москва. Спортивный городок «Лужники». 19.00. Судья: Жабченко (Краснодар).

Химки — Рубин

25 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.00. Судья: Кукуян (Сочи).

Нижний Новгород — Краснодар

25 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород». 19.00. Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

Факел — Арсенал

25 сентября. Воронеж. Центральный стадион профсоюзов. 19.00. Судья: Сухой (Люберцы).

Черноморец — Урал

25 сентября. Новороссийск. Стадион «Труд». 19.00. Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

Торпедо — Крылья Советов

25 сентября. Москва. Стадион «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова. 19.30. Судья: Кукуляк (Калуга).

Балтика — Локомотив

25 сентября. Калининград. Стадион «Калининград». 21.30. Судья: Васильев (Ижевск).

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