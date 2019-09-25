Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «КАМАЗом» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России — 2:1.

— Игра как всегда сложная, кубковая, — сказал Кононов на послематчевой пресс-конференции. — Набережные Челны, в частности, футбольный город, спортивный город. Историю «КАМАЗА», конечно, знали, как команда играет сейчас — занимает лидирующую позицию в своей лиге. По игре и результатам нам сегодня противостоял серьезный соперник. Желаем «КАМАЗУ» попасть в ФНЛ. Они будут достойно представлять Набережные Челны.

Что касается нашей игры. Да, мы владели мячом, создали достаточно моментов, которые надо было реализовывать, чтобы спокойно играть. Но, к сожалению, не реализовали. Пошла спешка, чтобы как можно быстрее забить гол. Тем не менее, мы забили. Достаточно уверенно и хорошо. В концовке игра была нервная. «КАМАЗ» хотел сравнять счет. Но мы выиграли — и это самое главное. Команда молодая, строится. Идет притирка. Но мне нравится реакция футболистов после игры. Самое главное — что мы победили. Команда у нас волевая, и она хочет побеждать. И она будет побеждать.

КАМАЗ — Спартак

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