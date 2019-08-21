«Нижний Новгород» Черышева вышел в 1/16 финала Кубка
Московский «Арарат» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:3) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Гости вышли в 1/16 финала турнира.
В составе «Нижнего Новгорода» отличились Александр Салугин, Павел Игнатович и Александр Сергеев.
Олимп — Кубок России
1/32 финала
«Арарат» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:3 (0:2)
Голы: Сергеев, 16 (0:1). Салугин, 18 (0:2). Игнатович, 81 (0:3).
«Арарат» (Москва): Григорян, Дмитриев, Феофилактов, Моргунов, Забродин (Батяев, 46), Новичков (Лимонов, 73), Бор, Логуа, Урхов, Ахмаев (Грузнов, 59), Джикия.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Лебедев (Федорив, 61), Хозин, Зуев, Голышев (Сапета, 63), Игнатович, Комолов, Чудин, Сергеев (Гусейнов, 77), Салугин, Сагитов (Ставпец, 55).
Предупреждения: Зуев, 27. Сагитов, 54.
Судья: Матвеев (Иваново).
21 августа. Коломна. Стадион «Труд».