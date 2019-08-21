Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Нижний Новгород» Черышева вышел в 1/16 финала Кубка

18:53
Теги:

Московский «Арарат» проиграл «Нижнему Новгороду» (0:3) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Гости вышли в 1/16 финала турнира.

В составе «Нижнего Новгорода» отличились Александр Салугин, Павел Игнатович и Александр Сергеев.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Арарат» (Москва) — «Нижний Новгород» — 0:3 (0:2)

Голы: Сергеев, 16 (0:1). Салугин, 18 (0:2). Игнатович, 81 (0:3).

«Арарат» (Москва): Григорян, Дмитриев, Феофилактов, Моргунов, Забродин (Батяев, 46), Новичков (Лимонов, 73), Бор, Логуа, Урхов, Ахмаев (Грузнов, 59), Джикия.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Лебедев (Федорив, 61), Хозин, Зуев, Голышев (Сапета, 63), Игнатович, Комолов, Чудин, Сергеев (Гусейнов, 77), Салугин, Сагитов (Ставпец, 55).

Предупреждения: Зуев, 27. Сагитов, 54.

Судья: Матвеев (Иваново).

21 августа. Коломна. Стадион «Труд».

Арарат — Нижний Новгород

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир